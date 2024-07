Zomervakantie in Noord-Nederland: Let op voor inbrekers

Noord-Nederland – De zomervakantie is weer begonnen, maar helaas is dit ook een periode waarin inbrekers vaak proberen toe te slaan. Het verlies van dierbare spullen en het gevoel van veiligheid in je eigen woning kunnen hierdoor ernstig worden aangetast.

Om woninginbraken te helpen voorkomen, deelt de politie enkele belangrijke tips:

• Zie je een persoon die verdacht bij huizen naar binnen tuurt?

• Merk je activiteiten op bij een huis waarvan je weet dat de bewoners op vakantie zijn?

Bel in deze gevallen direct 112. De politie kan dan mogelijk een inbraak voorkomen of een inbreker op heterdaad aanhouden. Blijf alert en zorg ervoor dat je buurt veilig blijft tijdens de zomervakantie.

Foto's