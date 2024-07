Overleden persoon aangetroffen in water nabij Kornoeljestraat in Groningen

Groningen – Vanochtend is in het water nabij de Kornoeljestraat een overleden persoon aangetroffen. Het blijkt te gaan om de 78-jarige man uit Groningen die sinds 13 juli vermist was.

De politie heeft bevestigd dat het om dezelfde persoon gaat en doet verder onderzoek naar de omstandigheden van zijn overlijden.

In verband met de vondst zal eerdere berichtgeving rondom de vermissing worden verwijderd. De politie verzoekt iedereen die deze berichten heeft gedeeld om deze ook te verwijderen uit respect voor de nabestaanden.

