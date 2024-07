Groningen – Aan het begin van de avond zijn hulpdiensten in actie gekomen aan de noordelijke kant van het Hoornsemeer. Een persoon is uit het water gehaald, maar wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De toestand van de persoon is eveneens onbekend.

Volgens persfotografen is de persoon per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook landde er een traumahelikopter langs het Hoornsemeer om assistentie te verlenen.

