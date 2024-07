Kolham – Zaterdagavond heeft de brandweer een brand geblust in een elektrakast aan de WJ Ockelslaan, die tegen de PostNL-vestiging aan staat.

Bij aankomst werd het pand gekoeld, waarna Essent de kast stroomloos maakte. Vervolgens bluste de brandweer de brand.

Door de brand moesten meerdere panden in de omgeving zonder stroom verder. Enexis is bezig met het herstellen van de stroomvoorziening in het gebied.

Foto's