Delfzijl – Het gemeentehuis in Delfzijl is dinsdagmiddag tijdelijk ontruimd. Dat gebeurt vanwege een gaslucht die werd geroken in de hal van het gebouw.

‘Die lucht werd waargenomen door enkele boa’s’, zegt een brandweerwoordvoerder. ‘De mensen staan nu op straat en wij kijken wat er aan de hand is, want de melding is nog vers.’ Meldt Rtvnoord.nl.

