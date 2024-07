Explosief naar woning gegooid in Garnwerd, getuigen gezocht

Garnwerd – Dinsdag op woensdag, 10 juli 2024, omstreeks 00.10 uur, is er naar een woning aan de Hunzeweg te Garnwerd een explosief gegooid. De bewoners hoorden een forse knal bij hun woning en hoorden daarna een voertuig wegrijden in de richting van Ezinge.

Toen zij buiten kwamen zagen zij niemand meer, maar wel dat hun woning schade had. Een raam was stuk net zoals een stuk van de buitenmuur.

Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord of heeft iemand een camera/videodeurbel waar iets op staat. Meldt u zich dan via 0900-8844.

Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

(BVH: 2024183803, melden bij deze zaak)

Foto's