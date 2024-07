Burgemeester: “Politie onderzoekt of er andere problematiek schuilgaat achter Roemeense bedelaars”

Groningen – Volgens burgemeester Koen Schuiling (VVD) doet de Landelijke Eenheid van de politie onderzoek of er ook een andere problematiek schuilgaat achter de Roemeense bedelaars die laatste periode in de stad actief zijn.

Schuiling reageerde daarmee op vragen van de fracties van Partij voor het Noorden, PVV, ChristenUnie en Stadspartij 100% voor Groningen. Evelien Bernabela van de Partij voor het Noorden: “Eerder hebben we al vragen gesteld over bedelaars die actief zijn. Uit de beantwoording toen bleek dat handhavers en agenten niks kunnen doen zolang er niet op hinderlijke wijze om geld of om andere zaken gevraagd wordt.

In de media zijn er de laatste tijd artikelen verschenen dat deze groep, die voornamelijk bestaat uit Roemeense vrouwen, kartonnen borden gebruikt met de boodschap dat ze babymelk, babyluiers, kleding en andere dure spullen voor hun kinderen en baby’s nodig hebben. Voorbijgangers kopen de artikelen maar die worden niet voor hun kinderen gebruikt, maar de vrouwen proberen de artikelen om te ruilen voor geld met of zonder bon van de desbetreffende winkel. En als dat niet lukt worden ze agressief tegen de winkelier en beveiligers en ook tegen voorbijgangers die niks willen geven.” Meer hierover op Oogtv.nl(door Sebastiaan Scheffer)

