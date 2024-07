Twee nieuwe aanhoudingen in onderzoek naar geweldsincidenten Groningen

Groningen – De politie heeft onlangs twee nieuwe aanhoudingen verricht in het onderzoek naar een reeks geweldsincidenten in Groningen, Winschoten en Oude Pekela. Zo is op 3 juli in zijn woonplaats een 16-jarige jongen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij vuurwapengebruik op 13 juli op het Marktplein in Winschoten.

Daarnaast is op 19 juni een 20-jarige man uit Vianen aangehouden voor betrokkenheid bij een schietincident op het Marktplein in Winschoten en het veroorzaken van een explosie bij een pand in de Herestraat in Groningen, beiden op 12 juli vorig jaar.

De 16-jarige man uit Amsterdam, die op 3 juli is aangehouden, zit vast en hij zal worden verhoord over mogelijke betrokkenheid. De verdachte zit in beperkingen en dat betekent dat we als politie en Openbaar Ministerie op dit moment inhoudelijk verder niet op z’n zaak in kunnen gaan.

Impact op veiligheidsgevoel

Een serie explosies en schietincidenten in Groningen, Winschoten en Oude Pekela zorgde tussen 10 juli en 20 september vorig jaar voor veel maatschappelijke onrust en een grote impact op het veiligheidsgevoel. Er is nog steeds een zogeheten Team Grootschalige Opsporing (TGO) bezig met het onderzoek naar de verschillende incidenten. De politie houdt nog steeds rekening met één of meerdere onderlinge conflicten in het criminele circuit.

Veertien aanhoudingen

Eerder al hebben we in het onderzoek de aanhouding van tien verdachten gemeld. Daarnaast is in het onderzoek naar de incidentenreeks op 20 februari van dit jaar nog een 18-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Op 26 maart werd een 19-jarige man uit Almere aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een beschieting in de Veerstraat en de Feiko Clockstraat in Oude Pekela op 10 juli en een poging tot het beschieten van een horecapand op 13 juli op het Marktplein in Winschoten. Met de recente aanhoudingen van de 16-jarige Amsterdammer en de 20-jarige man uit Vianen staat de teller in het onderzoek naar de geweldsincidenten op veertien aanhoudingen.

Het onderzoek gaat door

Het onderzoek naar de serie geweldsincidenten is nog niet klaar. Onlangs werden bij het tv-programma Opsporing Verzocht nog nieuwe beelden gepubliceerd van voor, tijdens en na het beschieten van panden aan de Veerstraat en de Feiko Clockstraat in Oude Pekela (10 juli), het beschieten van een horecapand op het Marktplein in Winschoten en een explosie in de Herestraat (beiden 12 juli) en beelden van twee verdachten die op 13 juli een ander pand op het Marktplein proberen te beschieten. De politie sluit niet uit dat er in het onderzoek nog meer aanhoudingen gaan volgen.

Tips en informatie

De politie vraagt opnieuw om tips en informatie, die het onderzoek verder kan helpen. Herken je één of meerdere verdachten? Weet je meer over de schietincidenten en explosies? Heb je iemand horen praten over zijn of haar aandeel in de geweldsincidenten? Neem dan contact met ons op via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of deel je tips via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Je kunt met informatie ook terecht bij het Team Criminele Inlichtingen. Dat team is getraind in het vertrouwelijk en in het geheim inwinnen van informatie van tipgevers die beschermd moeten worden. Je kan je informatie veilig en afgeschermd bij hen kwijt via 088 – 6617734.

