Brandweer rukt uit voor melding van gaslekkage in noodopvang Oekraïners in Stadskanaal

Stadskanaal – De brandweer is aan het begin van de avond uitgerukt na een melding van een gaslekkage aan de Navolaan in Stadskanaal.

In het gebouw zit een noodopvang voor Oekraïners. ‘Een van de bewoners had gas geroken’, zegt de woordvoerder van de brandweer. ‘We hebben metingen verricht, maar er is geen lekkage gevonden.’ Enexis is uit voorzorg ook nog ter plaatse gegaan.

Door de melding stoppen de buslijnen 14, 24, 71, 73, 74 en 312 tijdelijk niet bij Busstation Stadskanaal. Lijn 10 stopt tijdelijk niet bij haltes Abeelstraat, Eikenlaan, Beukenlaan en Bottelroosstraat. Dat meldt RTVNoord.nl

