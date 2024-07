Melding van`Grote brand` bij pand Ballorig aan de Kees de Haanstraat in Sappemeer snel meester (update)

Sappemeer – Bij een pand aan de Kees de Haanstraat is donderdagmiddag rond 14:40 uur een binnenbrand uitgebroken, aldus P2000. Het zou volgens de eerste berichten gaan om een kinderspeelparadijs. Er werd uit voorzorg opgeschaald naar Grote brand, dit vanwege het grote pand.

De brand was niet uitslaand. Diverse brandweerkorpsen werden opgeroepen. Wat er exact aan de hand is, is nog onduidelijk. Brandweer o.a. uit Stad Groningen is heen voor assistentie van het korps Hoogezand.

Update: Het zou gaan om vermoedelijk een brand in een koelkast meldt DVHN.nl. Ongeveer 15 kinderen stonden al veilig buiten. De brandweer bluste de kleine brand.

Foto's