Heiligerlee: Onderzoek naar vernieling en verdachte situatie

Heiligerlee – Kunt u de politie helpen bij het onderzoek naar vernielingen bij een kapsalon woensdagavond in Winschoten en een verdachte situatie in Heiligerlee? Wij zijn vooral op zoek naar de auto die bij beide zaken is gebruikt, een grijze betrekkelijk kleine wagen. De auto heeft op de Provincale Weg in Heiligerlee gestaan en op De Venne, ter hoogte van de Moushörndrift, een van de steegjes naar de Langestraat.

Woensdagavond tegen negen uur liepen twee gemaskerde mannen naar een café aan de Provincale Weg in Heiligerlee. Ze renden weg toen ze zagen dat er iemand op het terras stond. Beide personen vertrokken zeer waarschijnlijk in de eerder genoemde grijze auto. Vermoedelijk dezelfde wagen stopte enige tijd later op de stoep van De Venne bij het steegje in Winschoten. Een van de inzittenden stapte uit, heeft vermoedelijk gewacht totdat er niemand meer in de Langestraat in de buurt was en sloeg daarna in die winkelstraat de ruiten in van een kapsalon.

Dezelfde kapperszaak was een jaar terug doelwit van een aanslag met een explosief. Of de zaken met elkaar te maken hebben weten we nog niet. In de tijd dat de auto op de stoep bij de steeg stond geparkeerd is een aantal mensen langs de wagen gelopen. Wij komen erg graag in contact met deze mensen. Hetzelfde geldt uiteraard voor degenen die in Heiligerlee iets hebben gezien of gehoord. Mocht u los hiervan mogelijk iets weten wat van belang kan zijn horen ze ook graag van u.

politie.nl/aangifte-of-melding-doen U kunt de politie bereiken via 0900-8844 (Bureau Winschoten) of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. U kunt ons ook een mail sturen via het meldformulier op

