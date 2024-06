`Geschoten` door Defensie in Het Hogeland: Gelukkig gaat het om een oefening (Video)

Zeerijp – Een melding van een mogelijke schietpartij woensdagochtend in Zeerijp. Het betrof schoten van Defensie bleek na aankomst van de hulpdiensten.

Woensdag is in de regio `Het Hogeland` een grote Defensie oefening, van Garsthuizen tot Zeerijp. Door de straten rijden militairen in diverse voertuigen. Ze zijn zwaar bewapend. Af en toe wordt er geschoten. Wij rijden mee. Dus mensen ziet u Defensie rijden, het betreft een oefening. Er komen woensdagmiddag ook nog helikopters aan te pas. Videofragment.

Foto's

