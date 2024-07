Zo houd jij je bedrukte kleding mooi

Groningen – Vrijwel iedere inwoner van Barneveld heeft bedrukte kleding in zijn kast liggen. Zo heb je misschien werkkleding met de naam en het logo van je bedrijf of sportkleding met je eigen naam en de sponsor van je team. Het is belangrijk dat je hier zuinig mee omgaat.

Doe je dit niet? Dan kan de bedrukking beschadigen of zelfs volledig loslaten van de kleding. Wij helpen je graag om dit te voorkomen. Daarom vertellen we je in deze tekst hoe je bedrukte kleding mooi houdt.

Volg de wasvoorschriften

Om bedrukte kleding mooi te houden, moet je allereerst weten wat de beste manier is om het kledingstuk te wassen. Hiervoor richt jij je tot het waslabel. Deze vind je in het kledingstuk. Op dit label staat onder meer wat de maximale temperatuur is waarop je de kleding mag wassen en of het in de droger mag. Houd jij je netjes aan deze voorschriften? Dan blijft de kleding langer mooi en dat komt de opdruk vaak ook ten goede. Was bedrukte kleding binnenstebuiten

Laat je een T-shirt bedrukken? Dan wil je uiteraard dat de bedrukking mooi blijft. Daarom is het verstandig om bedrukte kleding binnenstebuiten te wassen. Op deze manier bescherm je de bedrukking. De opdruk komt immers niet rechtstreeks in aanraking met de trommel van je wasmachine en dat verkleint de kans op slijtage. Gebruik het juist wasmiddel

Je verwacht het misschien niet, maar het wasmiddel dat je gebruikt speelt ook een belangrijke rol in het mooi houden van bedrukte kleding. Zo is het niet verstandig om bedrukte kleding te wassen met een agressief middel. Je kunt bovendien beter geen bleek gebruiken, want dit kan de bedrukking aantasten. Gebruik bovendien alleen wasmiddel dat geschikt is voor de stof waarvan je kleding gemaakt is.

Laat wasverzachter staan

Sommige mensen hebben er een handje van om – naast wasmiddel – ook wasverzachter toe te voegen als ze een wasje draaien. Ondanks dat je kleding hier lekker zacht van wordt, kun je dit middel beter laten staan als je bedrukte kleding wast. De kleuren van de bedrukking kunnen namelijk vervagen als je wasverzachter toevoegt aan de wasmachine. Je kunt eventueel wel een scheutje azijn toevoegen. Dit is een stuk vriendelijker voor de bedrukking en zorgt bovendien voor zachte kleding.

Vermijd de droger

Als bedrukte kleding snel weer droog moet zijn, gooi je het misschien in de droger. Dit is alleen niet verstandig als je de bedrukking mooi wilt houden. De bedrukking kan hierdoor beschadigen en kleuren kunnen vervagen. Laat bedrukte kleding daarom het liefst aan de lucht drogen. Wil je het toch in de droger doen? Stel dit apparaat dan in op een lage temperatuur en trek de kleding altijd binnenstebuiten. Pas op met een strijkijzer

Zitten er veel kreukels in de bedrukking? Dan wil je het kledingstuk misschien strijken. Ga alleen nooit met de strijkijzer over de bedrukking zelf heen, want dan kan een hoodie bedrukken voor niets zijn geweest. Door de warmte kan de bedrukking namelijk loskomen van het kledingstuk en dat wil je voorkomen.

Foto's