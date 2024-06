Rijkswaterstaat: “Houd ook zondag rekening met extra drukte op de weg”

Groningen – Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om ook op zondag rekening te houden met drukte op de wegen. Zaterdag was het druk zonder dat dit in het Noorden tot grote problemen leidde.

In en rond Groningen wordt aan de zuidelijke ringweg gewerkt. Daarnaast vindt dit weekend in Assen de TT plaats.

“Op de wegen in het Noorden doet wegverkeer er verstandig aan om op zondag rekening te houden met extra verkeersdrukte”, meldt Rijkswaterstaat. Zaterdag was het volgens Rijkswaterstaat de drukste zaterdag van het jaar op de snelwegen in ons land.

Dit kwam behalve door wegwerkzaamheden en omleidingen ook door diverse evenementen, grenscontroles en ongelukken waardoor er lange files stonden.

Zaterdagmiddag stonden er op het hoogtepunt 41 files. Ook rond Groningen was het druk, maar was het niet drukker in vergelijking met afgelopen weekenden.

Foto's