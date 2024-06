Roden – Aan de Veldbies in Roden is een verdacht pakket gevonden in het water. Het pakket betreft een langwerpige vuilniszak, stevig omwikkeld met ducttape, waar een sterke stank vanaf komt.

Brandweer en politie zijn ter plaatse en doen onderzoek naar de inhoud van het pakket. Omwonenden worden geadviseerd om uit de buurt te blijven tot nader bericht.

Uiteindelijk bleek de inhoud van het pakket gras te zijn.

Foto's