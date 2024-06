RIVM: wie gevoelig is voor smog kan deze donderdag beter binnen blijven

Groningen – Het RIVM waarschuwt deze donderdag voor een slechte luchtkwaliteit in Groningen, Drenthe en Overijssel, vanwege smog door ozon.

Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen hier last van hebben. Het RIVM adviseert hen binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt vooral in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is.

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Dit komt in het voorjaar en in de zomer voor als er weinig (veelal zuidoostelijke) wind staat. De vervuilende stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd.

Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog.

Vrijdag draait de wind naar het zuidwesten en wordt het veel minder warm. De ozonconcentraties zullen dan ook veel lager zijn. Meldt Oogtv.nl donderdag.

