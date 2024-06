Beerta – Een melding van twee Reeën te water woensdagavond rond 21:25 uur bij het Wilhelminaplein in Beerta. De brandweer was snel ter plaatse.

De reeën werden vakkundig gevangen. Het toeval was dat de brandweer een oefening had en dat daardoor de boot al te water was. Al met al een snelle redding. Ze werden vrijgelaten in het bos.

Foto's