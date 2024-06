Datahandelaar aangehouden; verdacht van verkopen persoonsgegevens

Rucphen – Onlangs heeft de politie een verdachte aangehouden voor illegale datahandel. Dit na onderzoek van het cybercrimeteam van politie Noord-Nederland. De man wordt verdacht van het verstrekken van lijsten met persoonsgegevens.

Deze lijsten worden vaak gebruikt voor andere vormen van criminaliteit, zoals bijvoorbeeld bankhelpdeskfraude, en vormen daarmee de basis van oplichtingspraktijken waar veel mensen slachtoffer van worden. De afgelopen periode werd er uitvoerig onderzoek gedaan door het cybercrimeteam van Politie Noord-Nederland. Dit leidde uiteindelijk naar een verdachte, die via sociale media zogeheten ‘leads’ tegen betaling aanbood. Het gaat om lijsten met persoonsgegevens, die criminelen vervolgens kunnen gebruiken om potentiële slachtoffers te benaderen. Denk bijvoorbeeld aan phishingmails of bankhelpdeskfraude, een variant die we de afgelopen periode helaas veel voorbij hebben zien komen. Het handelen in dit soort lijsten is strafbaar en faciliteert andere vormen van oplichting. Gegevens

De verdachte werd eind mei aangehouden in Rucphen (Noord-Brabant). Het gaat om een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De man is niet voorgeleid en inmiddels weer in vrijheid gesteld. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek. Hoe de verdachte precies aan de persoonsgegevens is gekomen wordt nog onderzocht. Het gaat om persoonsgegevens als namen, adressen, geboortedata, telefoonnummers, e-mailadressen en bankrekeningnummers. Oudere mensen

Doordat criminelen over deze gegevens beschikken komen ze geloofwaardig(er) over en winnen ze vaak het vertrouwen van hun slachtoffers. Daarnaast kunnen ze op basis van deze gegevens hun oplichtingspraktijken specifiek richten op een bepaalde doelgroep. Dat maakt ook dat voornamelijk oudere, soms kwetsbare, mensen worden benaderd, gezien criminelen in hen vaak een ‘gemakkelijk’ slachtoffer zien. Meer weten over datahandel? Of wilt u achterhalen of uw gegevens ooit zijn gelekt? Kijk op https://www.politie.nl/onderwerpen/datadiefstal-en-of-datahandel.html

Foto's