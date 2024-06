Wildervank – De brand die dinsdagavond woedde in een verlaten fabriek aan de Meihuizenweg in Wildervank, is waarschijnlijk veroorzaakt door spelende kinderen. Dat zegt een woordvoerder van de politie.

Agenten zijn in gesprek met ouders van kinderen, die er mogelijk bij betrokken zijn. Meer+Bron) Rtvnoord.nl.

