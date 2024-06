Westerbroek – Bij een woningbrand aan de Meesterslaan in Westerbroek is dinsdag op woensdagnacht is een man om het leven gekomen. Volgens een woordvoerder van de politie is nog niet duidelijk waardoor de brand is veroorzaakt.

Op de plek van de brand wordt forensisch onderzoek gedaan. Dat meldt Rtvnoord woensdag.

