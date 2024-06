Groningen – Aan de Kaskinenweg op Industrieterrein Euvelgunne stonden wat accu`s in het pand van Felyx deelscooters in brand. Er werd `middelbrand` gegeven. Er was veel rookontwikkeling.

Er kwam veel rook vrij. Hulpdiensten zijn ter plaatse. De brand werd geblust en het pand werd gecontroleerd en geventileerd.

