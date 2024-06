Zware aanrijding in Woudbloem: Beginnend bestuurder aangehouden na botsing op Brugpijler

Woudbloem — Afgelopen nacht heeft een zware aanrijding plaatsgevonden in Woudbloem, waarbij een beginnend bestuurder met hoge snelheid tegen een van de pijlers van de brug over de Scharmer Ae is gebotst. Het voertuig kwam uiteindelijk op zijn zijkant tot stilstand op het brugdek.

Een nabij aanwezige hondengeleider was snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Bij het ongeval raakte de bijrijdster gewond; zij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van het ongeval en bleek te veel gedronken te hebben.

De afdeling forensisch onderzoek verkeer heeft de aanrijding in kaart gebracht en zal tevens technisch onderzoek doen aan het voertuig. De schade aan de brug is aanzienlijk, en het is nog onduidelijk of de brug momenteel veilig gebruikt kan worden voor de scheepvaart. Een inspectie zal moeten uitwijzen wat de exacte schade is en of er verdere veiligheidsmaatregelen nodig zijn.

Foto's