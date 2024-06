Brommerongeluk op Feithsweg in Tolbert: Bestuurder ernstig gewond

Tolbert — Een brommerbestuurder is gewond geraakt nadat hij op de Feithsweg in Tolbert over een betonblok heen viel. De man, die geen helm droeg, liep een grote wond in het gezicht en op de rug op. Hij is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Het ongeluk gebeurde vermoedelijk doordat de bestuurder over een opstaande stelconplaat reed. Na het incident werd de scooter snel weggehaald. De politie doet onderzoek bij een nabijgelegen woning waar een feest met jongeren gaande is. Vermoedelijk staat de scooter daar binnen, maar de politie wordt door de aanwezige jeugd geweigerd toegang.

De politie zetten het onderzoek voort om de exacte toedracht van het ongeval te achterhalen.

