Twee verdachten aangehouden voor heling na achtervolging op de A7

Marum – Op vrijdag 14 juni 2024 kregen een aantal agenten van eenheid Westerkwartier een zogenaamde ANPR (Automatic Number Plate Recognition) hit, dat betekend dat een kenteken gescand is waarvan de automobilist mogelijk verdacht wordt van een strafbaar feit. De agenten besloten het voertuig op de A7 ter hoogte van Marum mee te nemen voor een controle.

Het voertuig kreeg een volgteken en werd meegenomen richting de afrit Frieschepalen. Toen de agenten het puntstuk van de afrit naderde besloot het voertuig op het laatste moment er van door te gaan. Na een korte achtervolging is het voertuig aan de kant van de snelweg gezet. Na een uitgebreide controle en een oplettende getuige zijn er twee verdachten aangehouden.

Een getuige had gezien dat op het laatste moment, toen het voertuig er vandoor ging, er een tas uit het voertuig werd gegooid. De tas werd gevonden en er werden verschillende sieraden en contanten aangetroffen bij de verdachten, in het voertuig en in de tas.

Nep politieagenten



Na onderzoek kwam naar voren dat de sieraden vermoedelijk door “nep politie agenten” ontvreemd zijn. De politie laat weten; “We krijgen de laatste tijd steeds meer signalen dat namen en gegevens worden gebruikt van politieagenten. Dit om sieraden of waardevolle spullen afhandig te maken. Vraag altijd naar een legitimatiebewijs bewijs als u denkt dat het niet klopt. Sinds kort hebben wij als politie een nieuw legitimatiebewijs ontvangen. Deze is nog unieker en zullen wij altijd bij ons dragen. Als u hier naar vraagt moeten wij deze tonen.”

