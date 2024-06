Auto door felle brand verwoest in Veendam

Veendam – Zaterdagmorgen in alle vroegte is een personenauto aan de Molenstreek in vlammen opgegaan. Rond 05.15 uur werd de brandweer gealarmeerd. Ter plaatse stond de auto geparkeerd vlakbij een coniferenhaag. Deze vatte na enige tijd ook vlam.

Een buurtbewoner wie zijn auto ernaast stond geparkeerd wist deze nog tijdig weg te halen voordat deze ook volledig af zou branden. Wel liep het voertuig schade op door de hitte.

Het brandende voertuig zou er al enige maanden staan en ook de ramen van het voertuig zouden hebben open gestaan. De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen.

Foto's