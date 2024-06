Groningen – Politie zocht van vrijdag op zaterdagnacht i.v.m. een geweldsincident omgeving Herestraat/Groningen een licht getinte man, 1.60m, 20-30 jaar, zwarte bodywarmer, lichte blouse, grijze spijkerbroek. Persoon NIET zelf benaderen zei Burgernet afgelopen nacht!

Wat er exact gebeurd was is nog niet bekend, het zou gaan om een ruzie, de man is nog spoorloos. Zie ook

