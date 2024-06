Aanhouding na poging diefstal bij de Tweemat in Grootegast

Grootegast – De politie in het Westerkwartier kreeg op woensdagnacht omstreeks 03:00 een melding dat er personen gezien waren op het bedrijventerrein van de Tweemat in Grootegast. De politie is samen met medewerkers van de Tweemat het terrein op gegaan.

Eenmaal op het terrein was snel duidelijk dat een persoon allerlei spullen had klaar gelegd om mee te nemen. Na een korte zoektocht van de politie hoorde een van de agenten iets ritselen bij de bosjes. Tegelijkertijd zag een andere agent dat er bij die locatie allerlei planten waren plat getrapt. De politie heeft de man uit de bosjes weten te roepen. Het betreft een 55 jarige inwoner uit Leek welke daarop is aangehouden voor poging diefstal. De man is overgebracht naar het cellencomplex in Groningen waar hij verhoord zal worden.

