Proces zorgboerderij Wedde is maandag van start

Wedde – Waarom heeft het zo gigantisch uit de hand kunnen lopen? Die vraag staat centraal bij de tweedaagse rechtszaak tegen de hoofdverdachten van het drama bij zorgboerderij Aurora Borealis in Wedde. Maandag gaat het proces van start.

Het antwoord moet komen van de twee eigenaren van de veelbesproken zorgboerderij. Het gaat om Paul W. (63) en zijn schoonzoon Michel K. (37). Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt ze ervan de bewoners met ernstige meervoudige beperkingen stelselmatig mishandeld en vernederd te hebben.

De vraag is nog wel of ze beiden aanwezig zijn om verantwoording af te leggen voor de rechter. Advocaat Iris Djordjevic van Paul W. laat weten voor de zitting geen vragen te beantwoorden en wil dus ook niet zeggen of haar cliënt op de zitting verschijnt. Meer op Rtvnoord.nl.

