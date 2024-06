Schietincident in Groningen: Eén vrouw zwaargewond(22), verdachte(31) aangehouden (Video)

Groningen – Zondagochtend vroeg, rond 06.00 uur, heeft een schietincident plaatsgevonden aan de Rademarkt in Groningen. Bij het incident is één persoon zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is direct naar het ziekenhuis vervoerd voor medische behandeling. Dat meldt de persvoorlichter van de politie.

De politie heeft snel gereageerd en de verdachte is kort na het incident aangehouden. Het vuurwapen, dat bij de schietpartij werd gebruikt, is eveneens door de politie aangetroffen.

Een uitgebreid onderzoek is inmiddels opgestart om de toedracht van het incident te achterhalen. De omgeving van de Rademarkt is afgezet voor forensisch onderzoek, en de politie vraagt eventuele getuigen zich te melden.

Update: Het slachtoffer dat zwaargewond raakte, is een 22-jarige vrouw uit Groningen. De verdachte is een 31-jarige man uit Delfzijl. Hij zit vast en wordt verhoord. Het onderzoek naar de toedracht is volop gaande. Video

Foto's