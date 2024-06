Stadspartij schrikt van zoveelste geweldsincident: “We kunnen dit niet langer accepteren”

Dit weekend hebben er in Stad opnieuw verschillende ernstige geweldsincidenten voorgedaan. De fractie van Stadspartij 100% van Groningen noemt de situatie onverteerbaar en wil dat er actie wordt ondernomen.

“Mensen die de lokale politiek volgen weten van ons dat wij veiligheid hoog op ons lijstje hebben staan”, vertelt raadslid Yaneth Menger. “De afgelopen periode hebben we vaker vragen gesteld over dit onderwerp. De reactie van het College is dan vaak dat het geweld terug wordt gebracht naar incidenten. Of dat er vanwege het onderzoek niet op gereageerd kan worden. En ik snap heel goed dat je niet alles in de openbaarheid kunt delen. Maar de antwoorden stellen mij niet langer gerust. Je kunt niet langer spreken van incidenten maar het is tegenwoordig aan de orde van de dag. Alleen dit weekend al hebben we te maken met drie ernstige situaties: een schietpartij met een zwaargewond slachtoffer op de Rademarkt, een steekpartij bij het Stadsstrand en een beroving in Lewenborg waarbij er met machetes is gedreigd.”

“Mensen maken zich zorgen”

Menger: “Van mensen op straat krijg ik de vraag wat er toch aan de hand is in Groningen. Mensen zien al een langere periode berichtgevingen voorbij komen in de media waarin melding wordt gemaakt over ernstige geweldsincidenten die zich in onze stad voordoen. En dat raakt het veiligheidsgevoel. Mensen durven tijdens bepaalde uren van de dag niet meer de straat op. Dat geldt ook voor mezelf. Ik ben moeder van twee kinderen. Zij vinden het leuk om zo nu en dan te stappen in de binnenstad. Ik heb onlangs gezegd dat ik liever heb dat ze thuis blijven. Je hoeft tegenwoordig maar iemand verkeerd aan te kijken en je hebt al een probleem.”

“Werken aan een plan van aanpak”

Het raadslid wil daarom dat er actie wordt ondernemen om nieuwe geweld te voorkomen: “Ik wil dat er gezegd wordt dat wat er nu speelt onverteerbaar is. Dat we dit als gemeente niet accepteren en dat we gaan werken aan een plan van aanpak. Ik denk dat het goed is dat we dit gaan beoordelen als een crisis zodat we er interventie op toe kunnen passen. Daar kunnen ook maatregelen bij horen. Meer cameratoezicht of het preventief kunnen fouilleren. Het zijn hele onsympathieke maatregelen die ook niet iedereen leuk gaat vinden, maar zo kan het niet doorgaan. En als ik dan berichten lees dat er in de binnenstadweer iemand is opgepakt met een mes of een vuurwapen op zak dan moeten we wel aan zulke maatregelen gaan denken.”

“Hoogste prioriteit”

Voor Menger zijn alle maatregelen bespreekbaar. “Alle middelen die bij kunnen dragen aan een veiligere stad, daar moet over gesproken kunnen worden. Het onderwerp heeft ook de hoogste prioriteit.” Hoe het raadslid het onderwerp aanhangig wil maken in het publieke debat is onbekend. “Er zijn verschillende politieke instrumenten die ik kan gebruiken. Maandagavond ga ik met mijn fractie bespreken wat de beste manier is.”

