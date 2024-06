Reddingseenheden waken over waterveiligheid tijdens DelfSail 2024

Delfzijl – Tijdens DelfSail 2024, dat plaatsvindt op 13, 14, 15 en 16 juni, zullen drie reddingseenheden uit Groningen, Appingedam en Nijeveen de waterveiligheid in de haven van Delfzijl waarborgen. De boten worden bemand door lifeguards van de Reddingsbrigades uit Groningen, Appingedam, Nijeveen, Emmen, Assen en Beilen.

Twee leden zullen steeds aanwezig zijn in de meldkamer om de drie eenheden aan te sturen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het Nederlandse Rode Kruis en andere hulpverleningspartners. In totaal zullen constant elf lifeguards paraat staan om de waterveiligheid te bewaken en waar nodig hulp te verlenen. De inzet is dagelijks van 10.00 tot 24.00 uur, verdeeld over drie shifts.

Daarnaast geven de reddingseenheden van 10.00 tot 18.00 uur op de Nautische markt voorlichting over veilig zwemmen in zee en open water, evenals informatie over de diverse opleidingen die de Reddingsbrigades aanbieden, van zwemvaardigheid (ABC) tot lifeguard-trainingen. In totaal zijn er per dag ongeveer 35 vrijwilligers actief.

Deze inzet wordt georganiseerd onder de vlag van de Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR) Groningen-Drenthe, een samenwerkingsverband van de Reddingsbrigades Groningen, Appingedam, Nijeveen, Emmen, Assen en Beilen.

Foto's