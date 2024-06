Gewelddadige beroving in Lewenborg, één persoon voortvluchtig

In de wijk Lewenborg heeft zondagmiddag een gewelddadige beroving plaatsgevonden. Twee verdachten zijn aangehouden, naar een derde persoon wordt nog gezocht.

Het incident vond plaats rond 13.30 uur op de Golfslag in de wijk. “Een persoon is bedreigd met een groot mes, met een machete”, vertelt politiewoordvoerder Janet Oortwijn. “Daarbij is er buit gemaakt. Niemand raakte gewond.” Volgens de woordvoerder gaat het om drie verdachten. “Twee personen hebben we inmiddels aan kunnen houden, naar een derde persoon wordt nog gezocht.”

De politie heeft een Burgernetactie op touw gezet, waarbij inwoners gevraagd wordt om mee te denken. Bij de actie wordt opgeroepen om uit te kijken naar een persoon die tussen de 14 en 18 jaar oud is. De persoon draagt zwarte kleding. Bij aantreffen wordt nadrukkelijk verzocht om zelf geen actie te ondernemen. Daarnaast is de politie op zoek naar getuigen of eventuele videobeelden. Mensen kunnen zich melden bij de politie op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.

Foto's