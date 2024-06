Steekpartij aan Vrydemalaan: slachtoffer(28) naar ziekenhuis, getuigen gezocht (update)

Groningen – Aan de Vrydemalaan in Groningen heeft vrijdagavond een steekincident plaatsgevonden, waarbij één persoon gewond raakte. Dat meldt OOGTV.nl

De politie laat weten dat het incident rond 23.00 uur plaatsvond. Het slachtoffer van de steekpartij is met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis.

De politie wist, kort na het incident, een verdachte aan te houden. De politie is een onderzoek gestart naar de steekpartij. De dienst roept mensen met meer relevante informatie over het incident op zich te melden. Dat kan door te bellen met telefoonnummer 0900-8844. Anoniem informatie delen kan ook via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

update: Bij de steekpartij die vrijdagavond plaatsvond is een 28-jarige man uit Stad gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een 39-jarige vrouw werd als verdachte aangehouden.

Getuigen

De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben. “Als je iets weet of informatie hebt, dan komen wij graag met je in contact. Je kunt contact opnemen op telefoonnummer 0900 88 44.”

Foto's