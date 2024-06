Vanaf 17 juni drie weken geen treinen rond Leeuwarden, treinen van en naar Stad grotendeels ontzien

Groningen – Van maandag 17 juni tot en met dinsdag 9 juli 2024 is het treinverkeer in Friesland ontregeld door werkzaamheden aan het spoor in en om Leeuwarden. Het treinverkeer tussen Groningen en Leeuwarden blijft echter grotendeels gespaard van het oponthoud.

Door deze werkzaamheden rijden er geen treinen tussen Leeuwarden en Harlingen Haven, Leeuwarden en Stavoren, en tussen Leeuwarden en Akkrum.

Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden hebben geluk. Reizigers op dit traject krijgen alleen van 17 tot en met 20 juni en op 9 juli te maken met vertraging. Dan rijden er geen treinen tussen Hurdegaryp en Leeuwarden.

Arriva en NS zetten bussen in tijdens de stremming. Net als tijdens de dienstregeling rijden er van ’s morgens vroeg tot in de nacht snel- en/of stopbussen langs de treinstations op de trajecten waar geen treinen rijden. De bussen doen verschillende haltes aan op en nabij de treinstations.

