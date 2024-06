Kan jij de politie helpen met het oplossen van een beroving?

De uit Den Helder afkomstige man liep iets na half elf vanaf het NS-station met een jonge vrouw in de richting van de P.C. Hooftlaan. Iets buiten het NS-tunneltje werd hij aangevallen door drie jonge mannen. Ze namen geld en diverse spullen van hem af.

De 21-jarige liep eveneens klappen op. De daders liepen met de jonge vrouw weg naar de P.C. Hooftlaan en vermoedelijk richting Amstelstraat. Waarschijnlijk hoorde de vrouw bij het drietal. Het slachtoffer schat de leeftijd van de daders rond de twintig jaar.

De mannen hebben een getinte huidskleur, het meisje is blank, tegen de 1.80 meter. en droeg een bril. Een van de mannen heeft een gezet postuur. Heeft u de personen gezien, beschikt u over camerabeelden of heeft u informatie die mogelijk ook kan helpen hoort de politie dat graag. U kunt contact met politie opnemen via 0900-8844 (bureau Winschoten) of het meldformulier opgebruiken.