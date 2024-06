112GroningenDag organisatie en crew kijken terug op een leerzame Veiligheidsdag (Video)

Groningen – De vierde editie van de 112GroningenDag was afgelopen zaterdag een groot succes. Met rond de 8000 bezoekers kijken we terug op een mooie dag, naar schatting 3000 kinderen zaten daarbij. Organisatoren Martin Nuver en Robert van der Veen vinden beide dat een vijfde editie in 2026 moet gaan komen, daar gaan ze alles aan doen, eind 2025 wordt er dan weer een vergunning aangevraagd voor medio 2026.

Inmiddels ontvangen we diverse e-mails van deelnemende partijen die zeker bereid zijn weer mee te doen. Alles was goed georganiseerd. Eerste video indruk.



De Douane, Sar Nederland, politie, Brandweer, het Ambulanceplein, alles was er bijna. Het evenement werd verder opgeluisterd door optredens van Clown Marco, Ilona, en de Bierspiekers uit Spijk. Daarnaast zorgde de politie steelband, met leden uit Limburg, voor muzikale begeleiding. Sponsoren A&S Vancare en 101Bhv droegen bij aan het succes van de dag.

Er zal een uitgebreide video met hoogtepunten van de dag beschikbaar zijn rond 18 juni via de website en sociale media. Vandaag delen we de eerste videobeelden. De organisatie bedankt nogmaals alle bezoekers, vrijwilligers, en deelnemende partijen voor hun inzet en enthousiasme. Zie ook (Video Rtvnoord, Expeditie Grunn)

Reportage op Oogtv

