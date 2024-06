Politiemedewerkers hebben een nieuw politielegitimatiebewijs

Nederland – In 2024 ontvangen politiemedewerkers een nieuw politielegitimatiebewijs. Om zeker te weten dat u te maken heeft met een politieagent, kunt u vragen naar het politielegitimatiebewijs. Het politielegitimatiebewijs is kaart met naam, personeelsnummer en pasfoto.

Een politieambtenaar in uniform hoeft zich niet uit eigen beweging te legitimeren. Maar als u ernaar vraagt, moet hij wel zijn politielegitimatiebewijs tonen. Zegt een persoon in ‘burgerkleding’ dat hij van de politie is? Dan moet de politiemedewerker wel uit eigen beweging het politielegitimatiebewijs tonen.

Vertrouwt u het niet? Dan bent u welkom op het politiebureau en/of kunt u bellen naar het algemene nummer van de politie: 0900 — 8844 en bij spoed 112.

Foto's