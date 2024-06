Nieuw politiebureau bij Sportcentrum Kardinge officieel geopend

Groningen – Met een stormram (de ‘boem’) opende burgemeester Koen Schuiling woensdagmiddag op ludieke wijze officieel het nieuwe bureau van het politieteam Groningen-Noord bij Sportcentrum Kardinge aan de Eenrumermaar.

Het voormalige kantoorpand aan de Eenrumermaar is het afgelopen jaar aan de binnenkant grotendeels gestript en opnieuw opgebouwd. Ook de installaties zijn vervangen door duurzamere varianten en er liggen zonnepanelen op het vers geïsoleerde dak. Daarnaast is er een nieuwe inrichting voor de omgeving van het nieuwe politiebureau.

Afgelopen maandag ging het politiebureau in het vernieuwde gebouw voor het eerst open. Het basisteam Groningen-Noord was tot nu toe op twee plekken gehuisvest: in het bureau aan de Korreweg en het bureau aan de Parkallee (Kardinge). Deze bureaus verhuisden de afgelopen weken al in fases richting de Eenrumermaar.

Volgens het politieteam is het niet alleen een samenvoeging van politiebureau’s. In het pand zit ook een speciale ‘digikamer’. Vanuit deze ruimte gaan agenten ‘online de buurt in’. Daarmee wil het politieteam de verbinding met de wijk vergroten en tegelijk veel voorkomende digitale criminaliteit bestrijden. Ook is er ruimte in het gebouw voor politiestudenten: het LOP (leer- en ontwikkelplek voor politiestudenten). Op deze plek gaan studenten, trajectbegeleiders, docenten en praktijkbegeleiders met elkaar overleggen en evalueren.

