Groningen – In de Robijnstraat in Groningen heeft woensdagavond een beroving plaatsgevonden. Hier is mogelijk een rugzak en een telefoon gestolen.

De politie heeft een deel van de gestolen buit terug gevonden in de bosjes aan Aquamarijnstraat. Er zijn twee personen ff staande gehouden, onbekend of ze betrokken waren.

Foto's