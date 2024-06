Verdachte aangehouden na woningbrand in Winschoten

Winschoten – Woensdagochtend rond 08.50 uur brak er brand uit in een woning aan de Wezellaan in Winschoten. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur te blussen, waardoor erger kon worden voorkomen. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden die mogelijk betrokken is bij de brand.

Volgens een woordvoerder van de politie wordt er rekening gehouden met brandstichting. De verdachte is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. De politie is begonnen met een forensisch onderzoek om de precieze oorzaak van de brand te achterhalen. Meldt Oldambtnu.nl

Foto's