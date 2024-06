Flitspaal aan Europaweg weer op één na grootste bonnenkanon in Nederland

Groningen – Steeds meer automobilisten lijken te beseffen dat het echt afremmen geblazen is op de Europaweg tussen het Sontplein en de Zuidelijke Ringweg. Desondanks blijft de flitspaal één van de ’topschutters’ in Nederland, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau.

In de eerste vier maanden van dit jaar zorgde de flitspaal ervoor dat er 12.516 prenten op de mat vielen bij hardrijdende automobilisten. Dat zijn er ruim duizend minder dan de vier maanden ervoor.

Maar de flitspaal blijft een toppertje voor het CJIB, want met de cijfers van begin dit jaar staat de paal weer op nummer twee van alle flitspalen in Nederland. Alleen een zogenaamde ‘flexflitser’ in Apeldoorn, een mobiele flitspaal, bleef het bonnenkanon aan de Europaweg voor.

In de provincie Groningen laat de flitspaal de nummers twee en drie ruimschoots achter zich. Dat waren, beiden met iets meer dan tweeduizend geregistreerde snelheidsovertredingen, flitspalen aan de Rijkstraatweg in Glimmen en op het Emmaviaduct.

Foto's