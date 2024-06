112Groningendag officieel geopend

Groningen – De 112GroningenDag 2024, editie 4 is zojuist om half 10:45 uur officieel geopend door de burgemeester van Groningen Koen Schuiling. Hij deed dit voor de tweede keer. Inmiddels zijn al honderden mensen binnen, er waren al 1500 kaarten in de voorverkoop verkocht,

Vandaag 1 juni bent u tot 17:00 uur van harte welkom op de 112GroningenDag in MartiniPlaza in Groningen. In en rondom de MartiniPlaza kan het publiek vandaag zijn ogen uitkijken naar diverse hulpverleningsinstanties, waaronder Sar Nederland, Douane, ambulancezorg, politie en Justitie, Veiligheidsregio Groningen en nog vele anderen. 58 instanties.

De gehele dag zijn er talrijke spectaculaire demonstraties en de hulpverleners geven u graag uitleg over hun werk. Kom jij vanmiddag ook? Bij de Gasunie kun je gratis parkeren(6 minuten lopen). Je kan ook solliciteren bij o.a. de ambulancedienst.

Foto's