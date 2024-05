Ontdek de spanning op de 112Groningendag: Kom 1 juni 2024 naar de Martiniplaza! sponsoren dank

Groningen – Zet 1 juni 2024 in je agenda, want dan vindt de spectaculaire 112Groningendag plaats in de Martiniplaza! Dit unieke evenement biedt een ongeëvenaarde kans om het spannende werk van onze hulpdiensten van dichtbij te beleven. Koop vrijdag nog je E-Tickets, of zaterdag aan de kassa(contant of pin) a 04,50 E pp, tot 5 jaar Gratis !!!



Tijdens de 112Groningendag openen politie, brandweer en ambulancediensten hun deuren voor het publiek en geven ze indrukwekkende demonstraties. Bewonder de snelle acties bij brandbestrijding, leer reanimatietechnieken van ervaren ambulancepersoneel en bekijk het nieuwste politiewerk van dichtbij. Deze dag zit boordevol spannende activiteiten en leerzame momenten voor jong en oud.

Daarnaast kun je diverse voertuigen van de hulpdiensten van binnen en buiten bekijken, vragen stellen aan professionals en zelf enkele interactieve activiteiten proberen. Of je nu een nieuwsgierige bezoeker bent of een jonge avonturier die droomt van een carrière in de hulpverlening, er is voor iedereen iets te beleven.

Details:

• Datum: 1 juni 2024

• Tijd: 10:00 – 17:00 uur

• Locatie: Martiniplaza, Groningen

Kom met het hele gezin naar de 112Groningendag en ervaar de wereld van de hulpdiensten als nooit tevoren. Wij zien je daar!

