Game “The Hunted” in Grootegast een groot succes

Grootegast – Een 50-tal jongeren tussen de 14 en 17 hebben woensdagavond hun best gedaan om uit handen te blijven van Politieagenten en Handhavers. Zo was vanavond een deel van Grootegast het decor van de game “The Hunted”. Tijdens het spel moeten jongeren uit handen blijven van Politie en Handhaving om hun “levens te behouden”.

De avond werd vanuit Sociaal werk De Schans georganiseerd met behulp van Politie & Handhaving Westerkwartier.

De jeugdigen welke in witte kleding rondliepen probeerde ruim een uur lang uit handen te blijven. Zo werd aan eenieder aan het begin van de avond twee bandjes uitgedeeld. De bandjes tellen als levens en bij het verliezen van beide bandjes was het voor hen einde spel. Digitaal wijkagent Leon van Politie Westerkwartier kijkt terug op een geslaagde avond. “Zo’n 53 deelnemende jeugdigen hebben vanavond hun uiterste best gedaan” verteld Leon. De avond is georganiseerd in samenwerking met verschillende ketenpartners zoals de Politie, Handhaving maar ook jongerenwerker en HALT.

Digitaal wijkagent Leon hoopt dat er nog meerdere edities gaan plaatsvinden. Hij laat wel weten dat capaciteit een probleem blijft zowel bij de Politie als bij andere instanties. Zo zijn er al meerdere signalen binnen gekomen om “The Hunted” in andere plaatsen te organiseren. Onze fotografen legde de volgende beelden vast.

Foto's