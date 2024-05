Klein Garnwerd- Op de Garnwerderweg bij Klein Garnwerd heeft dinsdagavond een eenzijdig ongeval plaatsgevonden waarbij een auto op een boom is gebotst.

Het voertuig was vermoedelijk in een bocht rechtdoor gereden, de exacte toedracht bekijkt de politie. De bestuurder van het voertuig is gecontroleerd in de ambulance en ging mee naar het ziekenhuis.

Foto's