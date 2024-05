Groningen – Zeefdrukkerij Pesman is opnieuw de sponsor van de mooie kwalitatieve poloshirts(2024 groene CREW polo) voor de 112GroningenDag, dit al vanaf 2016. Zeefdrukkerij Pesman is een familiebedrijf. Waar vader Pesman de zeefdrukkerij op poten zette is het nu zoon Johnny die de zeefdrukkerij runt in Groningen.

“Wij zijn specialist op het gebied van zeefdruk. U kunt hierbij denken aan het bedrukken van allerlei soorten kleding maar ook paraplu’s, sporttassen, petten en dergelijke. Vrijwel alles wat met stof te maken heeft kunnen wij perfect bedrukken. Maar het meest populair is toch wel een t-shirt bedrukken.”

Niet alleen zeefdruk is mogelijk, ook voor het borduren van logo’s of teksten op textiel bent u bij Pesman aan het juiste adres.

Zeefdrukkerij Pesman is officieel van start gegaan in 1987. In januari 2003 hebben wij ons gevestigd in het pand aan de Stavangerweg 21/27. Hier zijn wij verder gegroeid tot de specialist in het bedrukken van textiel, met name op het gebied van sportkleding. Het is ook niet voor niets dat FC Groningen alle kleding van de spelers bij ons laat voorzien van rugnummers, emblemen en namen.

Zeefdrukkerij Pesman is een full service kledingdrukkerij in Groningen. Met de kennis en de apparatuur voor het bedrukken van kleding en aanverwante artikelen. Is het voor jassen, t-shirts of sportkleding dan zijn wij de specialist in het bedrukken ervan. Dit doen wij allemaal vanuit ons pand in Groningen.

