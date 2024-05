Rechter: ‘Burgemeester mag ‘drugspand’ in binnenstad (nog) niet voor een halfjaar sluiten’

Groningen – Burgemeester Schuiling heeft onvoldoende gemotiveerd waarom een ‘drugspand’ in de binnenstad van Groningen op slot zou moeten. De huurder hoeft zijn woningen daarom (nog) niet voor een halfjaar op te geven.

Dat besliste de voorzieningenrechter in Groningen afgelopen vrijdag. Volgens de rechter heeft burgemeester Schuiling onvoldoende gemotiveerd waarom het appartement voor zes maanden op slot zou moeten. De rechter draait deze beslissing, die op 8 mei dit jaar werd genomen, daarom terug. De gemeente moet ook zo’n 1.800 euro aan proceskosten betalen.

Burgemeester Schuiling liet op 8 mei weten aan de bewoner dat hij voornemens was om de woning op slot te doen voor zes maanden, na een grote drugsactie in maart van dit jaar. De bewoner van de woning was één van de zeven aangehouden personen tijdens de actie, gericht tegen online drugsbezorgdiensten. Op verscheidene plekken in de woning werden zakjes met wit poeder gevonden. Het bleek te gaan om ruim 75 gram cocaïne en bijna zestig gram ketamine. In de woning werden ook sealbags, ponypacks en een weegschaaltje aangetroffen.

Het pand zou deze week op slot gaan voor een halfjaar, maar de voorzieningenrechter steekt daar dus (voorlopig) een stokje voor. Hoewel er in de woning drugs werd opgeslagen, is er volgens de rechter geen aanwijzing voor de daadwerkelijke handel in drugs vanuit de woning: “Er is niet gebleken dat er loop was naar de woning van drugsgebruikers of drugsleveranciers.”

Ook vindt de rechter dat het plaatsen van een speciaal matrixbord aan de buitenkant van het appartement, waarmee handhavers (burgemeester en politie) naar buiten willen uitdragen dat het optreedt tegen drugscriminaliteit in de binnenstad, geen reden is om de woning gesloten te houden. Ook is het feit dat de binnenstad door mensen van alle leeftijden wordt bezocht volgens de rechter onvoldoende reden om het centrum als ‘voor drugscriminaliteit kwetsbare wijk’ aan te merken, waardoor een voorbeeldfunctie voor het pand geen goede motivatie zou zijn.

Update 27 mei 2024, 16.15 uur:

In eerste instantie insinueerde dit bericht dat de woning al gesloten zou zijn. Dat blijkt niet het geval, vertelt een woordvoerder van de Gemeente Groningen. Dat zou deze week pas gaan gebeuren. De woordvoerder laat ook weten dat de burgemeester gehoor geeft aan het bevel van de rechter, totdat de bezwaarprocedure van de bewoner is afgerond. De beslissing van de rechter van vrijdag betreft een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’. Dat betekent dat de woning, bij afwijzing van het bezwaar waartegen de voorziening is aangevraagd, alsnog op slot gaat voor zes maanden.

