Brandweer Siddeburen wint bij Gewestelijke Wedstrijden in Bellingwolde

Bellingwolde – Brandweer Siddeburen heeft de eerste plaats behaald bij de gewestelijke brandweerwedstrijden die afgelopen zaterdag in Bellingwolde werden gehouden. Ondanks een sterke prestatie van de brandweerlieden van Ten Boer, wisten zij geen plek te bemachtigen bij de landelijke brandweerwedstrijden. Andere deelnemende teams scoorden hoger, waardoor Ten Boer op de vijfde plaats eindigde.

De gewestelijke wedstrijden in Bellingwolde omvatten uitdagende scenario’s waarin de brandweerkorpsen hun vaardigheden konden tonen. Het eerste scenario draaide om een neergestorte luchtballon die tegen een oude schuur was terechtgekomen, resulterend in een brand waarbij één persoon vermist werd. Het tweede scenario betrof een incident waarbij een persoon gespiest was door een ijzeren buis en dringend bevrijd moest worden voor overgave aan het ambulancepersoneel.

Strijd om de Eerste Plaats

Siddeburen wist zich met goede prestaties en een doordachte aanpak de eerste prijs toe te eigenen. Het team van Balk eindigde als tweede, gevolgd door Workum en Assen-West op respectievelijk de derde en vierde plaats. De jury beoordeelde de teams op de juistheid van hun handelingen en de keuzes die zij maakten tijdens de verschillende scenario’s.

Prestatie van Ten Boer

De brandweerlieden van Ten Boer kijken met tevredenheid terug op hun deelname, ondanks dat ze de landelijke wedstrijden niet hebben gehaald. Twee maanden geleden pakten zij nog de eerste prijs bij de provinciale wedstrijden, wat hen een ticket opleverde voor de gewestelijke wedstrijden in Bellingwolde. “Onze wedstrijdploeg was heel goed, maar de rest was nog beter,” aldus een woordvoerder van de brandweer Ten Boer.

Vervolg voor Siddeburen

Dankzij hun overwinning plaatst Siddeburen zich voor de tweede ronde van de gewestelijke brandweervaardigheidstoetsen, die op 8 juni in Veenhuizen zullen plaatsvinden. Deze vaardigheidstoetsen vormen een competitie waar elke brandweerploeg aan kan deelnemen en zijn bedoeld om de vaardigheden en samenwerking van de brandweerkorpsen te testen en te verbeteren.

Toekomstige Wedstrijden

De vaardigheidstoetsen in Veenhuizen beloven een spannende volgende ronde te worden voor Siddeburen en de andere winnende teams. Deze wedstrijden bieden een belangrijke gelegenheid voor brandweerlieden om hun vaardigheden te verfijnen en te laten zien wat ze in huis hebben.

Foto's