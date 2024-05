Hack klantgegevens Waterbedrijf Groningen onderdeel van groter datalek

Behalve gegevens van klanten van Waterbedrijf Groningen zijn ook persoonsgegevens van klanten van andere bedrijven mogelijk buit gemaakt bij een hackaanval op een ICT-leverancier. Daar bericht het Algemeen Dagbladover.

Vrijdag maakte Waterbedrijf Groningen bekend dat gegevens van klanten mogelijk in bezit zijn gekomen van hackers. Het Algemeen Dagbladmeldt zaterdag dat deze hack begin mei al heeft plaatsgevonden. De cyberaanval vond plaats bij een ICT-bedrijf uit Amersfoort dat namens verschillende bedrijven en instellingen rekeningen verstuurt aan klanten. Bij de inbraak in de systemen zijn mogelijk ook gegevens van klanten van het Drentse drinkwaterbedrijf WMD, de Apeldoornse woningcorporatie Ons Huis, ABN Amro, woningcorporatie Staedion, Eigen Haard en Portaal, belastinginners RBG en GBTwente, pensioenfonds PNO Media en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier buit gemaakt.

Het bedrijf uit Amersfoort heeft op 17 mei de partijen op de hoogte gesteld. Dat was ook de dag dat de criminelen de computersystemen versleutelden en losgeld eisten. Deze gegevensgijzeling is inmiddels afgeslagen. Of er ook daadwerkelijk gegevens zijn buit gemaakt is onbekend. Het onderzoek hier naar loopt nog.

Foto's