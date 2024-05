Groningen – Zaterdagavond kwam er een melding van een brand bijgebouw aan de Campinglaan in Groningen.

Ter plaatse ging de brandweer per fiets op zoek naar de brand. Enkele minuten later was de brand gevonden en betrof een Tuinhuis.

Een omstander heeft geprobeerd om de brand te blussen met een brandblusser, maar hier had de omstander te kort aan. De brandweer heeft de brand geblust.

Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend.

Foto's